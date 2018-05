Università, la Sapienza entra nell'Olimpo

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoPrima università in Italia, 67esima al Mondo: la Sapienza è promossa a pieni voti dal nuovo ranking annuale del Centre for World University Rankings. Un exploit decisamente importante visto che in un anno ha guadagnato ben 17 posizioni. Per stilare la classifica sono stati presi in considerazione 7 parametri in cui, quindi, la Sapienza si è mostrata forte: la qualità della formazione in base al numero di studenti che hanno vinto premi internazionali, il tasso di occupazione degli ex studenti, la qualità della docenza misurata anche in questo caso dai premi internazionali, la produzione delle pubblicazioni scientifiche, la qualità della ricerca, gli articoli di ricerca pubblicati su riviste influenti e il numero di citazioni sulle riviste.«Questo risultato ha commentato il rettore Eugenio Gaudio - rappresenta un ulteriore riconoscimento della qualità della ricerca dei nostri docenti e della formazione degli studenti Sapienza. L'adozione di criteri oggettivi relativi all'attività scientifica, non basati su mere analisi reputazionali, premia la Sapienza, collocandola al primo posto in Italia e nel gruppo di testa a livello internazionale. Confermata quindi la posizione di eccellenza del nostro Ateneo, già messa in evidenza da altre classifiche internazionali, sia generali sia specifiche per singole discipline». Quest'anno infatti la Sapienza è stata premiata anche nel Qs dove è risultata prima in Scienze dell'antichità. E ora anche il riconoscimento del Cwur che, per l'università romana, rappresenta un riscatto importante dopo anni di stradominio degli americani: al primo posto si conferma infatti Harvard, seguita da Stanford e dal Mit di Boston, Cambridge e Oxford. Considerando solo le università italiane, solo 45 nei primi mille posti, al secondo posto si piazza l'università di Milano che ha scalato 18 posizioni, a seguire Padova e Firenze.