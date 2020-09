Assalto alle Facoltà di Medicina, nell'anno del Covid. Ieri ai test di ammissione - da Torino a Napoli, da Roma a Milano - si sono presentati 66.638 candidati: circa duemila in meno rispetto all'anno prima, ma al di sopra delle aspettative data la paventata emorragia di iscrizioni all'Università in un anno di incertezze. Macchinoso l'accesso alle aule, a causa dei rigorosi protocolli di sicurezza: mascherine, sanificazioni, distanziamento, accessi differenziati, misurazione della temperatura.

Solo uno su cinque accederà a Medicina: i posti a disposizione sono 13.072. Critici gli studenti. «È inaccettabile - afferma Camilla Guarino di Link Coordinamento Universitario - che venga fatta questa selezione, quando il nostro servizio sanitario è in grave emergenza per carenza di organico con la pandemia ancora in corso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA