UNITED KO (12-11) AI RIGORI

Il Sottomarino Giallo nella storia. Sì, perché il Villarreal ha conquistato il suo primo Trofeo: l'Europa League, superando ai rigori (12-11) il più quotato Manchester United dei vari Pogba, Cavani e Bruno Fernandes. Per Emery, tecnico degli spagnoli, è la sue quarta Europa League conquistata, la seconda con i calci di rigore.

La finale di Danzica si gioca sotto la pioggia. In avvio di contesa meglio i Red Devils, poi il Villarreal prende le misure e passa con Gerard Moreno al 30'. Pari United al 55' (con l'ausilio del Var) grazie alla zampata di Cavani. Il Matador non lascia scampo al portiere spagnolo. Si arriva al 120' sull'1-1. I primi 20 penalty ancora parità 10-10. Tocca ai portieri: Rulli gol, mentre lo spagnolo De Gea lo sbaglia. Festa Villarreal!(M.Zor.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA