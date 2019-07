United, 75 milioni per Milinkovic se Pogba va al Real Madrid

Enrico Sarzanini

ROMA Il tormentone potrebbe essere arrivato alle battute finali. Il Manchester United è piombato forte su Milinkovic-Savic. La trattativa non è ancora stata intavolata ma con Pogba in ottica Real Madrid il club inglese lavora già al sostituto che è stato individuato proprio nel centrocampista biancoceleste. Chiuso il trasferimento del francese in Spagna i red devils daranno l'assalto al serbo mettendo sul piatto ben 75 milioni di euro più vari bonus che possono far lievitare la cifra fino a 100 milioni di euro, i soldi che chiede il patron Lotito che adesso attende l'offerta ufficiale per sedersi al tavolo delle trattative. Sullo sfondo infatti resta sempre vigile il Psg che però non ha nessuna intenzione di partecipare ad un'asta ed attende gli sviluppi della vicenda. Qualora la cessione si dovesse chiudere la Lazio è pronta a mettere a segno un doppio colpo a centrocampo: Yusuf Yazici del Trabzonspor e Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Un investimento da poco meno di 40 milioni, altri 20 potrebbero essere utilizzati per portare Petagna in biancoceleste. L'attaccante della Spal è un vecchio pallino del tecnico Simone Inzaghi ma se Caicedo dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza 2020 non ci sarebbero altri innesti nel reparto avanzato.

E di mercato ha parlato ieri Senad Lulic in ritiro ad Auronzo di Cadore: «Più giocatori arrivano e meglio è, la concorrenza fa bene a tutti. Speriamo che tutti quelli che sono qui in ritiro rimangano». Parlando della possibile partenza di Milinkovic il capitano biancoceleste precisa che s tratta di un giocatore «importante, ma come tutti gli altri. È qui da diversi anni, sa cosa significa giocare alla Lazio». Poi così sugli obiettivi: «Vogliamo entrare in Champions League. La Lazio non è da ottavo posto e dobbiamo assolutamente migliorare, imparare dagli errori commessi e sperare che ci siano meno infortuni. Quest'anno ci serve una rosa molto larga e lunga, per raggiungere gli obiettivi: per giocarsi la Champions con le altre ci vuole una squadra forte». Tra gli obiettivi della Lazio c'è ovviamente anche la Supercoppa Italiana: «Il pensiero c'è già anche se non sappiamo ancora quando e dove si giocherà. Negli ultimi anni ci siamo divisi i trofei con la Juve, sarà l'ennesima sfida, speriamo di spuntarla, anche se i bianconeri sono fortissimi».

Intanto è ufficiale anche l'acquisto di Jony che da ieri è a tutti gli effetti un giocatore della Lazio, che l'ha acquistato dagli spagnoli a titolo definitivo. Il contratto dell'esterno mancino è stato depositato regolarmente, come comunicato dalla Lega Calcio. Ieri sera ad Auronzo, infine, la presentazione della squadra al completo con il presidente Lotito in testa, per l'occasione è stata svelata anche la seconda maglia, quella da trasferta bianca con due strisce verticali celeste e blu.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

