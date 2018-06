Undici volte Nadal

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - «Non riesco neanche a descrivere le mie sensazioni. E' più di un sogno vincere qui undici volte, sembrava qualcosa di impossibile». Rafa Nadal, nella sua semplicità, è entrato nel mito dello sport mondiale. Batte nella finale del Roland Garros l'austriaco Dominic Thiem (che aveva eliminato Cecchinato in semifinale) 6-4 6-3 6-2 e si conferma il più forte del mondo sulla terra battuta. Nessuno mai come lui. Il tempo sembra essersi fermato: quando nel 2005 l'allora diciannovenne Nadal vinceva la prima volta Parigi era tutto un altro mondo; la crisi economica mondiale ancora lontana, Obama presidente Usa, il bipolarismo politico in Italia. Youtube era agli albori, Facebook anche e gli smartphone non esistevano. Dopo 13 anni il mondo è cambiato ma Nadal è sempre lì che vince, contro tutti e contro tutto. Lui parla di sogno, ma il sogno è lui, per tutti noi, che osserviamo questo fenomeno che ha attraversato il tempo e che ha conquistato il suo 17° torneo del Grande Slam, solo tre in meno di Federer, altro mito di questi incredibili anni di tennis e primati.«Ho giocato il miglior match del torneo, era fondamentale riuscirci. Thiem è un rivale molto aggressivo e molto forte, con un grandissimo dritto. A metà del terzo set ho avuto paura quando mi sono venuti i crampi, c'era grandissima umidità contro un avversario che ti spinge fino al limite. Complimenti a Dominic, ha giocato per due settimane a livello altissimo ed è un buon amico. Vincerà presto». Gentiluomo Nadal, anche con gli avversari, preoccupato per un crampo che in fondo non ha nemmeno lontanamente scalfito il suo gioco e le sue certezze. Gli statistici aggiornano in serie i suoi numeri: sulla terra, nei match sui cinque set lo spagnolo vanta un clamoroso 111 su 113, oltre i 57 successi in tornei sul rosso, 79 complessivi e la certezza oggi di ritrovarsi ancora numero 1 del mondo.E adesso? Nadal andrà a Wimbledon senza pressioni. Ritroverà l'avversario di sempre Federer. E se tornasse a vincere anche sull'erba, stravolgendo quasi le regole della fisica? Tocca a Federer rispondere. Se vuole confermare di essergli superiore gli tocca vincere ancora, a 37 anni. Rafa contro Roger, questa rivalità meravigliosa sembra non finire più.riproduzione riservata ®