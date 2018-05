Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undici anni dopo l'addio a Welby, nove dopo Eluana e col caso Dj Fabo ancora vivo nella nostra memoria, una vicenda analoga è destinata a far parlare: una quarantenne, in coma e alimentata artificialmente, vedrà il suo destino nelle mani del papà ultraottantenne, nominato suo tutore per via dell'incapacità della donna di esprimersi.È uno dei primi casi di applicazione della legge sul biotestamento, in vigore dalla fine di gennaio. Il tribunale di Modena, nel nominare l'uomo tutore della figlia in accordo con gli altri parenti stretti, ha stabilito che il genitore svolga un ruolo di interprete della sua volontà. Il papà della paziente dovrà ricercare il miglior interesse per lei, ricercando nel suo passato le volontà espresse in materia di fine vita: in assenza, in questo caso, di un vero e proprio biotestamento nero su bianco, la decisione sulle cure dovrà dunque essere costruita sui suoi pensieri prima di entrare in coma. I compiti del tutore oltre che alla salute, saranno legati anche al suo patrimonio. Messo da parte il capitale necessario alle cure e ai bisogni quotidiani, potrà investire in resto (anche in obbligazioni), presentando annualmente un resoconto sull'attività svolta, per poi passare alla decisione finale: disporre del futuro di quella figlia che da tempo non può esprimersi autonomamente.(D.Zur.)riproduzione riservata ®