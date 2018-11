Under, super clausola anti-Arsenal Piace Fofana

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'Arsenal ora fa sul serio. I Gunners, infatti, ormai hanno deciso di puntare su Cengiz Under: giovane, perfetto per la Premier e con un ingaggio inferiore al milione di euro. A Trigoria non è ancora arrivata un'offerta, ma si esclude l'ipotesi di perdere il turco già a gennaio. Per rinforzare la posizione della Roma in un eventuale trattativa, infatti, verrà prima fatto rinnovare (ed adeguare a 2 milioni) il contratto a Under probabilmente con l'inserimento di una clausola da 45 milioni.Di questo (e altro) hanno parlato Monchi e Baldini ieri a Londra. In entrata sembra difficile strappare già a gennaio van de Beek all'Ajax, così sta prendo quota il nome di Fofana. Sabato a Udine Monchi ne parlerà con l'ex ds giallorosso Pradé. Nell'affare potrebbero entrare (in prestito) Coric più uno tra Celar e Riccardi oltre ad almeno 13 milioni. L'ivoriano rientra nei parametri tecnici ed economici visto che guadagna solo 500 mila euro. (F. Bal.)riproduzione riservata ®