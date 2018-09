Under devastante, Schick non va

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OLSEN 6Attento nell'unico pericolo creato dal Frosinone subito dopo l'1-0. Nel finale il palo lo salva da Soddimo e dal primo gol ciociaro in questa serie A.SANTON 6,5Solido e vivace, presidia la fascia destra con autorità. Mette la palla per il 2-0 di Pastore.MANOLAS 6Ciano e Pinamonti non fanno male a una mosca. Di Francesco gli fa tirare il fiato (1' st Marcano 5,5: non dà mai sicurezza, nemmeno contro il Frosinone).FAZIO 6Svetta su ogni palla alta. Sale per tenere la squadra corta. Ma oggi il compito era facile.KOLAROV 6,5Buona spinta e solita concentrazione. Prende posto di De Rossi, lascia il suo a Luca Pellegrini che lo ringrazia con l'assist del 4-0.DE ROSSI 6La tensione di questa partita-bivio si nota al primo pallone che tocca e che regala ai ciociari, ma è l'unico scivolone di una gara pulita, la numero 600 con la Roma (37' st Luca Pellegrini ng: benvenuto in serie A e che azione quando dà a Kolarov la palla del 4-0).NZONZI 5,5Il gigante gioca ancora in pantofole, o in ciabatte se si guarda a come calcia in porta. Può e deve dare molto di più.UNDER 7,5L'incubo svanisce subito grazie alla sua accelerazione e alla collaborazione di Sportiello, che spianano la strada alla vittoria. Ci mette anche l'assist per il 3-0 di El Shaarawy.PASTORE 7Il gol di tacco all'Atalanta era stato un colpo di fortuna? Ecco la replica in carta carbone. Prova a stare nel vivo del gioco (22' st Zaniolo ng: importante dopo Madrid vederlo esordire in A).EL SHAARAWY 6,5Come si dice non cresce e non muore però dà sempre il massimo. Impegno premiato con il gol facile facile.SCHICK 5Impreciso e anche sfortunato quando calcia a colpo sicuro e Sportiello devia sulla traversa. Finché giocherà così, però, Dzeko sarà titolare anche con una gamba sola.DI FRANCESCO 6La sua avventura poteva finire stasera. Continuerà almeno fino a sabato, all'esame derby. Chi ha schierato stasera non gli ha giocato contro, anche perché sarebbe stato impossibile. Dicono che sia un dead man walking, saprà resuscitare? Intanto dopo 5 mesi all'Olimpico risuona Grazie Roma.