Under 25 il potere è in scena

Workshop, meeting, spettacoli e artisti di ogni genere tutti rigorosamente sotto i 25 anni. Per la sesta edizione torna da venerdì al 23 giugno al Teatro India Dominio Pubblico_la città agli Under 25, il festival dedicato alla creatività giovane. Più di 50 eventi per un progetto riconosciuto dal MIBAC come una delle 20 realtà meritevoli di finanziamento. Nato nel 2013 tra le pareti del teatro Argot Studio e del teatro dell'Orologio, Dominio Pubblico è stato pensato per un gruppo di giovani spettatori attivi, sempre under 25, chiamati non solo a selezionare e programmare tutti gli eventi presenti all'interno del festival, ma anche a occuparsi di ogni singolo aspetto della sua organizzazione.

Con quattordici spettacoli di teatro, sei di danza, sette eventi di musica dal vivo, e ancora spettacoli di circo, vernissage/esposizioni di artisti visivi e installativi, tredici proiezioni di cortometraggi, due masterclass di alta formazione e tre workshop e meeting nazionali e internazionali, Dominio Pubblico si conferma una fucina di creatività e possibilità per giovani artisti di tutte le discipline che per una settimana animano uno dei luoghi artistici più significativi della città. Una realtà unica nel suo genere che nel corso degli anni si è fatta promotrice di una rete nazionale, il network Risonanze, composta dalle direzioni artistiche under 30 del Festival 20 30 di Bologna e del premio Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri con il preciso obiettivo della diffusione e della tutela delle giovani realtà italiane. In questo esempio di co-working grazie al successo degli anni precedenti, gli orizzonti si sono sempre più ampliati permettendo ha ampliato sempre di più i suoi orizzonti attraverso network, partner nazionali e internazionali che consentono agli artisti di entrare a far parte di un circuito sempre più stimolante. Da quest'anno Dominio Pubblico è partner di LAZIOSound, progetto della regione Lazio che sostiene artisti under 35 e parte integrante di IndiaEstate, uno degli eventi più di successo dell'Estate Romana. (I. D. G.)

Mercoledì 12 Giugno 2019

