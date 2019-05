Under 20, parte l'avventura Mondiale

MILANO - Under 20 a caccia di gloria nel Mondiale di categoria che inizia oggi in Polonia. Esordio per nulla soft per i ragazzi del ct Paolo Nicolato, che ammette: «Partiamo con tanto entusiasmo, contenti del lavoro fatto finora ma consapevoli delle difficoltà che incontreremo: d'altronde, non si ottiene nulla di importante senza superare le difficoltà. Il gruppo ha lavorato bene e gli Under 19 dello scorso anno hanno funzionato da traino per gli altri, favorendo l'inserimento dei nuovi e facilitando la coesione del gruppo. Siamo entusiasti e insieme curiosi: si tratta di un Mondiale, manifestazione che ha dato la ribalta a molti grandi talenti. Abbiamo voglia di fare bene e aggiungere un'esperienza importante al nostro bagaglio».

Italia in campo alle 18 a Gdynia, in Polonia (diretta tv su Sky Sport 1). Con il bomber Pinamonti a dare l'asasalto all'ostico Messico. Secondo impegno domenica (sempre alle 18 e diretta tv su Sky) contro l'Ecuador, altra formazione da prendere con le molle.

Ultima gara del girone B per l'Italia è in programma mercoledì con il Giappone. Un gruppo per niente facile, per i ragazzi di Nicolato. (M.Zor.)

