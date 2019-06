Under 20, beffa al 91' e addio finale al Mondiale

MILANO - Lacrime, rabbia, polemiche e il tabù della finale Mondiale Under 20 che resta tale per l'Italia, battuta 1-0 dall'Ucraina nella semifinale di Gdynia, città polacca a nord di Danzica. Decisivo il contropiede che propizia al 65' il gol di Buletsa, prima di un epilogo incredibile. Gli azzurrini, in superiorità dal 79' per l'espulsione di Popov, al 90' si divorano l'1-1 con Capone. Pari che arriva al 91' grazie a una splendida acrobazia di Scamacca: gol però annullato, dopo visione del Var, a causa di braccio largo dell'attaccante nel contrasto con Bondar.

Episodio dubbio, anche se c'è da dire che l'arbitro brasiliano Claus è stato severissimo in azioni simili per tutta la gara, anche in occasione del secondo giallo per l'ucraino Popov. «Scamacca voleva solo difendere palla. Non è un'ingiustizia, credo sia un errore, ma dobbiamo adeguarci», commenta signorilmente il ct Paolo Nicolato. Sgorgano lacrime sul volto del bomber Andrea Pinamonti: «Abbiamo dato tutto». Venerdì sera, sempre a Gdynia, finalina di consolazione, almeno per eguagliare il terzo posto del 2017 in Corea del Sud.(M.Sar.)

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA