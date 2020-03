Unabomber, la mano è unica

Unabomber ha colpito undici volte in una settimana. Gli ultimi due pacchi bomba sono stati recapitati uno al militante di Casapound Francesco Chiricozzi, ex consigliere comunale di Vallerano in provincia di Viterbo, condannato per lo stupro di gruppo in un pub al centro del capoluogo della Tuscia, mentre un altro ad un trentottenne residente a Passo Corese nel reatino. Anche in quest'ultimo caso il plico è stato fatto brillare dagli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Rieti.

L'inchiesta sulle lettere esplosive, coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Caporale che con il sostituto procuratore Francesco Dall'Olio ha aperto un fascicolo per attentato con finalità di terrorismo puntano le indagini sulla matrice anarchica ma non tralasciano altre ipotesi, punta alla pista anarchico insurrezionalista ma non tralascia nemmeno altre ipotesi. Su tutte quella più concreta è che si tratti sempre della stessa unica mano. Un cane sciolto insomma, Fino ad ora le lettere killer sono esplose, dopo essere state recapitate nelle loro abitazione, tra le mani del funzionario Inail Rosa Quattrone Elisabetta Meucci, una microbiologa in pensione e tra quelle di della pensionata Rita Vargiu moglie di un ex secondino. (S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA