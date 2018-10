«Una zona diventata invivibile»

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ci sono ingorghi pazzeschi. Il quartiere è una groviera, ed è diventato impossibile prendere l'auto anche solo per girare nel quartiere». Esplode la rabbia dei residenti della Balduina, il quartiere di Roma nord devastato dall'apertura di continue voragini, di cui l'ultima ieri in via Cesio Basso.«Siamo intrappolati - attaccano gli abitanti - muoversi con i mezzi in questo caos è una prova di coraggio: per fare poche centinaia di metri si impiega anche mezz'ora. La zona era già abbastanza congestionata di suo ma adesso è diventato un vero inferno». «La cosa più grave - osservano ancora - è il ritardo dell'amministrazione negli interventi».Ma oltre all'esasperazione, si fanno largo dubbi e paura: «A cosa si potrebbe imputare una situazione simile? È casuale il fatto che nell'arco di un anno e mezzo si è assistito a diverse voragini tutte concentrate nell'arco di 500 metri?», chiede un residente. E ancora un altro fa sapere: «Siamo preoccupatissimi, questi cedimenti spaventano e nessuno è in grado di rassicurarci sulle cause e sui tempi. Uno di questi giorni potrebbe toccare a chiunque di noi, potremmo svegliarci e ritrovarci con una buca davanti al portone, con l'auto o, peggio, il palazzo sprofondato nel vuoto».(F. Sci.)