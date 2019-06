Una volta erano le figlie che frugavano nell'armadio delle mamme, oggi succede il contrario e la collezione Be Blumarine. La scorsa settimana il marchio contemporary della Blufin di Anna Molinari ha presentato la nuova collezione estiva 2020. La linea disegnata da Mirko Fontana e Diego Marquez propone una collezione tanto romantica quanto divertente, tutta declinata in toni gelato e con spirito Eighties. Rosa acceso, verde menta, giallo zabaione e turchese, per abiti foulard, abitoni a balze con maxi pois effetto circo, tubini animalier di maglia jacquard, giacche doppiopetto e bermuda, top e ciclisti in paillettes con catene gommate, che tornano a decorare i tailleur bouclé bon ton, da alternare ai completi di sangallo colorato. Per la sera, l'abito monospalla lungo fino ai piedi, tutto scintillante di paillettes. Capo culto, la T-shirt con stampata una foto d'archivio di Anna Molinari.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

