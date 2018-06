Una vita tra Ostiense e San Giovanni ed il fiuto per i film (vincenti) che raccontano Roma

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniHa esordito sul grande schermo nel segno del successo, con il film di Francesco Bruni Tutto quello che vuoi insieme ad un partner d'eccezione, il regista Giuliano Montaldo. Poi Andrea Carpenzano, 23 anni trascorsi tra San Giovanni e Ostiense, ha partecipato a Il permesso-48 ore fuori di Claudio Amendola e ora è nelle sale con La terra dell'abbastanza, l'opera prima dei gemelli romani D'Innocenzo che ha folgorato la critica al Festival di Berlino ed è candidata ai Nastri d'argento.Un trionfo«La forza del film non è la storia ma il fatto che rappresenta un tipo di cinema, lontano dalla retorica».Complesso, il suo personaggio«Sì, ma fin dall'inizio è stato tutto chiaro, non mi sono preparato e non ci ho messo spontaneità, che è già un lavoro».La doppia regia?«Vissuta bene, chiusi in un camper da amici, davanti a un progetto. Ci guardavamo non guardandoci, non comunicare ci ha aiutato parecchio».Ha fiuto per i bei lavori«È una scelta di pancia, quando incontro belle persone, discrete, che dicono poche cose ma interessanti. Mi convince lo sguardo, poi sono i registi a raccontare le storie».Di premi, però, ne ha vinti«Sono di chi ha partorito i film, io non ho nessun tipo di dote o bravura. Spesso vedo persone piene di se e presuntuose, io sono cresciuto in un altro modo».Non è troppo severo?«No, quando smetterò di essere autocritico sarà orribile».I suoi coetanei?«Li vedo benissimo, la totale insicurezza che abbiamo ci salverà. Uno sguardo basso sulle cose, per rimettere tutto in discussione».Roma vista dal set?«Camminando, l'ho sempre vissuta molto, l'adoro anche quando fa schifo. E' una città commovente e grottesca, bella in un modo stupido e chiaro».I suoi luoghi?«Villa Celimontana, elegante e triste come una principessa decadente, la metro B, stupenda, e il parchetto in via Carlo Felice. E' come un ex ragazza, non mi piace più ma mi piace sempre».A Roma sta girando Il campione, con Stefano Accorsi«Ci stiamo conoscendo, lui è bravissimo, un mostro».riproduzione riservata ®