Una vita ricca d'affetti e di incontri, una carriera lunga settant'anni, un nuovo debutto stasera a Roma, al Teatro Manzoni.

Paola Quattrini, non c'è spazio per rimpianti, vero?

«Uno soltanto e grande: non ho avuto fanciullezza e adolescenza. Ho cominciato sul set a cinque anni, riflettori e scuola, copioni e compiti. Al quarto ginnasio mi sono ritirata. Mia madre cresceva, da vedova, quattro figlie femmine. Ero l'unica che poteva mantenere la famiglia».

In «Slot», il nuovo spettacolo, scritto e diretto da Luca De Bei, è una donna per la quale il piacere del gioco si trasforma in dipendenza.

«È una matura signora piantata dal marito per una più giovane. Si complica pure il rapporto col figlio e così trova rifugio nel gioco che diventa una patologia, oggi purtroppo molto diffusa, specie tra le donne. C'è anche il confronto con la nuova compagna del marito, parte dall'odio e arriva alla complicità».

Uhm complicità tra donne. Lei ci crede?

«Sì. Se si è sincere, se il dialogo ha come base l'onestà, le donne possono essere solidali tra loro».

A proposito di gioco: nella vita è stata mai tentata dall'azzardo?

«La vita è un po' azzardo. Rischiare, alla fine, ci fa capire due cose: che ne valeva la pena o che non si è infallibili».

Ha azzardato anche in amore?

«Una percentuale di incognita c'è sempre. Ho avuto una vita piena. Molti incontri mi hanno arricchito, qualcuno se n'è approfittato».

Per esempio?

«Sono tra quelle mollate il giorno prima del matrimonio, sa? Se questo non le sembra approfittarsene».

Oggi è contenta di se stessa?

«Molto: sono più saggia, più responsabile, più disponibile. Vivo da sola, amo la mia casa, ho mia figlia Selvaggia e due splendidi nipoti, Domitilla, 16 anni, inquieta come tutti gli adolescenti, e Arturo, che ne ha 7 ed è un moto perpetuo. Certo, se penso all'anagrafe (77 anni, ndr.) mi prende un colpo. Ma l'età è quella, basta non sentirsela addosso».

Sul lavoro, le scelte più azzardate?

«Forse La Papessa Giovanna di Mario Moretti, la mia papessa in guêpière: borbottii, fischi, urla. A Brindisi mi tirarono perfino i pomodori. Ma anche il nudo di Diana e la Tuda di Pirandello con Arnoldo Foà. Mostravo solo il seno. Peccato fossi visibile solo a una metà della platea, l'altra metà stirava il collo per sbirciare».

Settant'anni in arte: cosa le hanno insegnato?

«Lavorando da bambina in un mondo di adulti, il rispetto degli altri e di se stessi. E poi la disciplina, il rigore. Ho avuto grandi maestri, da Franca Valeri a Mario Scaccia, a Pietro Garinei, un punto di riferimento non solo in teatro ma nella vita. E nel tifo per la Roma».

Romana de' Roma.

«Da sette generazioni. Romana di San Saba».

Ha fiducia nel nuovo sindaco Gualtieri?

«Per forza. Vedere la città più bella del mondo ridotta in questo stato, fa male al cuore. Ho anche un pied-à-terre a Milano, lì si vive meglio. Ma vuole mettere un tramonto romano?».

Con chi tornerebbe a recitare e con chi mai più?

«Per quelli del mai più si accontenti di un generico con tutti gli stronzi e ce ne sono stati parecchi. Tornerei a recitare domani stesso con Chiari, Dorelli, Massimo Dapporto, Pambieri, Erica Blanc, Enrico Lo Verso».

Un desiderio, per finire.

«Tornare al cinema, con un bel ruolo. Magari accanto a un collega che stimo moltissimo: Pierfrancesco Favino. Ma quanto è bravo».



