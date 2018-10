UNA VIA A CUCCHI

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUna strada per Stefano Cucchi a Roma: la Capitale avrà una via intitolata al 31enne morto, massacrato di botte dopo un fermo dei carabinieri. L'idea parte da Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio 8 dai microfoni dell'ex Dogana dove ieri era in corso Piazza grande.L'iniziativa, accolta con un lungo applauso dai presenti, dovrà essere accolta dal Campidoglio e approvata dal consiglio comunale ma anche se non dovesse passare, il municipio della Garbatella potrebbe comunque intitolare un parco al giovane romano massacrato di botte nel 2009. Il processo sulla morte del giovane Cucchi è arrivato a una svolta con la testimonianza del carabiniere Francesco Tedesco, che ha accusato gli altri due colleghi imputati con lui per omicidio preterintenzionale, di essere gli autori del pestaggio. La testimonianza di Tedesco ha dato nuovo vigore al processo e alla speranza della sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, in prima linea da 9 anni per avere giustizia. «Ci sono persone che sentono l'esigenza di difendere l'Arma dei carabinieri ha spiegato ieri Ilaria Cucchi in un'intervista a Domenica In - ma qui nessuno ha messo sotto accusa l'Arma ma singole persone. So perfettamente che la maggioranza di chi indossa la divisa è composta da persone perbene che compiono il loro dovere e lo fanno per noi. Però abbiamo un problema serio quando i carabinieri, che vengono a testimoniare, hanno paura a dire la verità. Anche perché vediamo il trattamento riservato a Riccardo Casamassima, il carabiniere che con le sue dichiarazioni ha permesso la riapertura delle indagini e il nuovo processo».riproduzione riservata ®