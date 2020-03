Una vendetta personale per un posto di lavoro perso oppure per il mancato riconoscimento di un'invalidità da parte di una commissione. Sono le piste seguite dagli investigatori romani per far luce sui pacchi bomba recapitati a tre donne, due delle quali rimaste ferite. La procura ha aperto un fascicolo per attentato con finalità terroristiche. I detective dell'antiterrorismo della Digos e del Ros, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, non escludono alcuna pista, compresa quella politica legata ai movimenti anarchico insurrezionalisti. Destinatarie dei pacchi bomba sono infatti delle addette ai lavori che si stanno anche occupando dell'emergenza Coronavirus: Daniela Carmicelli (medico epidemiologo al policlinico di Tor Vergata), Rosa Quattrone, (funzionario dell'Inail e moglie di un politico) e la microbiologa in pensione dell'università del Sacro Cuore, Elisabetta Meucci, tutte incensurate. I plichi, che hanno ferito alle mani ed agli occhi le ultime due donne, erano stati confezionati in maniera rudimentale ma con estrema precisione da un esperto nella costruzione di ordigni esplosivi. All'interno della busta esplosiva era posizionato il detonatore, attivabile una volta aperta la linguetta della busta con un bulbo di lampadina messo dentro un contenitore di polvere da sparo per fuochi d'artificio. Sulle buste c'erano scritti con una macchina da scrivere gli indirizzi delle abitazioni private dei bersagli; due alla Balduina ed una al Nuovo Salario. Gli inquirenti stanno inoltre vagliando anche la vita privata e lavorativa delle tre professioniste. Il mittente indicato su una delle buste era il nome di una persona effettivamente conosciuta dalla vittima. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza delle località di spedizione dei plichi da dove potrebbero venire identificati i mittenti.(S.Uni.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA