Una valanga di foto dai nostri lettori

Buche grandi come crateri, asfalto dissestato, marciapiedi crepati. Una dopo l'altra, in ogni angolo e scorcio della città. Sono centinaia le foto (corredate da segnalazioni) arrivate all'indirizzo di posta elettronica della nostra redazione. Tutte inviate da cittadini infuriati. Smartphone alla mano sono sempre di più i romani che colgono l'occasione per documentare lo stato di degrado (e pericolo) in cui versa la città.

E solo ieri le e-mail si sono moltiplicate. In molti casi sono stati segnalati danni e forature alle gomme delle auto, in altri tamponamenti, in altri ancora forti disagi e paura per la propria incolumità mentre si è alla guida dell'auto o scooter. Tanti lettori sollecitano poi la messa in sicurezza delle strade, tanti altri denunciano le forti criticità chiedendo informazioni su risarcimento dei danni ed eventuale responsabilità da parte dell'amministrazione in caso di danni agli utenti. Ricordiamo che potete inviare le vostre foto delle buche più pericolose alla casella dedicata latuabuca@leggo.it: le immagini migliori saranno pubblicate sul giornale e sul nostro sito web.(F. Sci.)

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA