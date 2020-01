Una trincea che riporta alla mente gli Orizzonti di gloria di Kubrick, una missione impossibile degna di Salvate il soldato Ryan di Spielberg. Ma in 1917 di Sam Mendes c'è una guerra diversa dall'uno e dall'altro, con la polvere delle esplosioni che insegue gli eroi e l'attenzione incollata sul loro movimento continuo. Una corsa contro il tempo in cui contano più gli ostacoli, fisici ed emotivi, cui vanno incontro i soldati Schofield e Blake che il contesto, reale e simbolico, dell'orrore guerresco. Le loro divise si macchiano appena mentre affrontano una frenetica via crucis per attraversare la no man's land e salvare centinaia di commilitoni.

Fango e sangue non grondano iperrealismo, ma qui conta la maestosità di quell'unica, ipnotica inquadratura del (finto) piano sequenza che afferra lo spettatore e lo tiene a sé per due ore. Una meraviglia stilistica avvolgente, con ricadute emotive e qualche caduta narrativa (come nella parentesi di conforto familiare) che però non compromette un'esperienza visiva e cinematica memorabile. (M. Gre.)

1917

di Sam Mendes



Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

