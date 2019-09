Una trama avvincente lungo il percorso del Giro d'Italia. La storia di due ragazzini che seguono, per motivazioni diverse, i due ciclisti in gara per la maglia nera. Una competizione per la quale è previsto anche un premio in denaro. E come spesso capita quando c'è dena

ro, i due ragazzi si accorgono di situazioni non proprio limpide, al limite del pericoloso. Mentre sfrecciano i grandi campioni, Marco e Carla - anzi Carlo perché per seguire il ciclismo fa finta di essere ragazzo - cercano di scoprire cosa ci sia dietro ad incidenti e minacce. E storia nella storia, un delizioso cameo con l'incontro di un giornalista davvero speciale: Dino Buzzati. Un percorso attraverso le tappe classiche del ciclismo, ambientato nel 1949, un bellissimo racconto per ragazzi, ma altrettanto bello per gli adulti, vincitore del concorso A caccia di storie

Perdenti con le ali di Carlotta Cubeddu, Il Battello a Vapore, 9,50 euro

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

