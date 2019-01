Una svastica al circolo Pd

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una scritta offensiva, uno smile e uno scarabocchio simile a una svastica sono stati trovati questa mattina sulla saracinesca della sede del Partito democratico di via dei Cappellari 69, nel centro storico di Roma. A pubblicare la foto su Facebook il segretario regionale del Pd Lazio Bruno Astorre. «Purtroppo - scrive il senatore - se si semina vento arriva la tempesta».«Esprimo piena solidarietà e vicinanza da parte mia e di tutto il Pd Lazio al segretario del Circolo, Fabrizio Barbone, agli iscritti e attivisti che sono stati vittima di offese di stampo neonazista», ancora Astorre. «Un altro atto indegno che segue i molti degli ultimi mesi. Non ci facciamo intimidire. Solidarietà a tutti gli iscritti e al coordinatore del circolo Barbone. Questi gesti non devono essere sottovalutati», dichiara Mariano Angelucci, vice segretario del Pd Roma. «Ancora un insulto e una svastica, ma l'odio dei nuovi fascisti non ci fermerà mai. Solidarietà a tutti gli iscritti del Pd e avanti con il nostro impegno», afferma il segretario romano, Andrea Casu.