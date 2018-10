Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Una storia mi interessa se contiene un dubbio etico che mi mette in crisi», ha detto Valeria Golino. E l'ha certamente dimostrato con i suoi primi due film da regista: Miele, del 2013, in cui affidava a Jasmine Trinca il compito di portare la dolce morte a chi non aveva più speranza, e questo Euforia, dove Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea sono due fratelli che fanno i conti con una morte che si avvicina e che vorrebbero allontanare. L'opera prima dell'attrice napoletana, cinque anni fa, fu la rivelazione di un talento e di uno sguardo unico, a tratti persino troppo estetizzante ma ben concentrato sul cuore della storia. Euforia, invece, disperde parte della sua forza - drammatica ed emotiva - in troppi rivoli.Ma i due protagonisti - il primo imprenditore di successo che esprime la sua vitalità esagerando con tutto, il secondo un insegnante che fa del basso profilo una bandiera - sono personaggi complessi, autentici, vivi, ed esprimono un'intesa - seppur conflittuale - quasi magica. (M. Gre.)EUFORIAdi Valeria Golino