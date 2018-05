Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Penelope Cruz è Laura, di ritorno nella nativa Spagna dopo anni trascorsi a Buenos Aires. L'occasione per ritrovare la sua famiglia è il matrimonio della sorella minore, durante il quale incontra Paco (Javier Bardem), suo grande amore della giovinezza. Ma nel mezzo dei festeggiamenti, accade l'imprevisto: la figlia Irene sparisce nel nulla, rapita.A metà strada tra dramma e thriller, Everybody Knows segna l'ennesima collaborazione artistica della (ottima) coppia Cruz-Bardem e l'esordio spagnolo dell'iraniano Asghar Farhadi. Ma i tempi dilatati e l'innesco ritardato dell'azione rendono il film - che pure parte da un'ottima premessa e performance di livello - un'occasione persa. Una storia di segreti che brucia a fuoco lento, spenta da un epilogo fin troppo prevedibile. (I. Rav.)