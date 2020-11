Una stella per l'Atrofia Muscolare Spinale

MILANO- L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) colpisce ogni anno in Italia circa un neonato su diecimila, ma esistono delle forme in cui i sintomi compaiono, in forma più lieve, in età adulta. La malattia, nelle forme più gravi, provoca debolezza muscolare e atrofia progressive rendendo difficili o impossibili funzioni vitali come deglutire o tenere la testa dritta. Dopo la diagnosi, c'è a disposizione il numero verde gratuito Stella 800.58.97.38, messo a disposizione da Famiglie SMA Onlus. Esistono 4 tipi di SMA e mentre le forme a esordio infantile (entro i 18 mesi di vita) presentano sintomi gravi, evidenti e facilmente riconoscibili, nelle forme a esordio tardivo, come la SMA 4, lo sviluppo motorio è normale ma vi è un graduale manifestarsi di debolezza, tremori e contrazioni muscolari. Sono segnali che cominciano a manifestarsi in tarda adolescenza o in età adulta, generalmente intorno ai 35 anni. È proprio questa la forma più difficile da individuare e per la quale la persona, deve prestare particolarmente attenzione e agire per tempo, rivolgendosi al medico (info: care.togetherinsma.it).(A.Cap.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

