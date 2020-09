Una scuola ad hoc per diventare un amministratore pubblico competente: parte l'attività didattica delle Scuola di servizio civico a Roma, fondata da Francesco Rutelli. Ieri il brindisi inaugurale alla John Cabot University e domani il via alle lezioni nella storica sede di architettura della Sapienza, a Valle Giulia. Le prime lezioni tratteranno il tema dell'Analisi del territorio e storia della città e si svolgeranno nel pomeriggio in presenza per proseguire, sabato mattina, in modalità a distanza. Le lezioni online saranno effettuate tramite la piattaforma fornita dall'Università Telematica Pubblica IUL, tra i partner della Scuola di Servizio Civico. Darà il via al corso Francesco Rutelli, presidente della scuola, con un intervento su: «I cambiamenti per la pianificazione, l'amministrazione e l'organizzazione urbana dopo la pandemia».(L. Loi.)

