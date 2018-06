Una scossa elettrica per fermare i cinghiali

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUna scossa all'emergenza cinghiali: il Comune sta valutando l'allestimento di recinzioni elettriche per le bestie che escono dalle riserve e invadono le strade. Primi fra tutti i cinghiali: escono dai recinti e invadono le strade della Capitale per rovistare tra i rifiuti. L'allarme sta dilagando e il Campidoglio sta pensando di fermarli con recinzioni elettriche: la prima bestia, che prova ad uscire dal recinto, prende la scossa e rientra senza più provare ad avvicinarsi al confine. La scossa sarà ovviamente leggera, impercettibile alle persone e non dannosa per gli animali: serve solo come deterrente. Si tratta infatti di una tecnica usata già per i recinti di mandrie di buoi, cavalli o branchi di animali di piccola taglia.Viene utilizzata anche nelle fattorie per allertare le recinzioni dei pollami ed evitare che qualche animale entri a far razzia. In questo caso serve però a fermare la fuga verso l'esterno. Sarà quindi importante individuare i punti di maggior fuga da parte dei cinghiali. Primo fra tutti il Parco dell'Insugherata da cui i cinghiali, probabilmente in sovrannumero e molto affamati, evadono praticamente ogni giorno in gruppi per andare a caccia di cibo. E lo trovano purtroppo tra i tanti rifiuti accatastati intorno ai secchioni di Monte Mario. Lo sanno bene i residenti esasperati e spaventati da continue incursioni lungo le strade. Ma non solo. C'è anche chi, in zona, si è ritrovato un cinghiale in cortile, praticamente dentro casa. Altri avvistamenti continui sono stati segnalati in zona La Storta, sulla Cassia e sulla via Bufalotta.Il Comune è quindi a caccia di una soluzione, che va dalla castrazione alla cattura delle bestie fino a quella più ovvia di tenere pulite le strade affinché a nessuno venga in mente di rovistare tra la spazzatura. La prima causa di queste invasioni infatti, proprio come accade per maiali, piccioni e topi, resta comunque la mancata pulizia delle strade. Ma, in assenza di risorse per intraprendere almeno una di queste strade, la soluzione potrebbe essere l'installazione di recinzioni elettriche lungo i perimetri delle aree verdi, quelli a contatto con la città. Il Comune di Roma ne sta valutando costi e risorse. Si tratta quindi di posizionare in punti strategici i generatori di alta tensione ad impulsi. I dispositivi hanno un costo contenuto, vengono infatti usati anche nelle piccole fattorie: se regolati nella maniera giusta non comportano rischi e, forse, tengono le bestie nel loro habitat. Nel frattempo poi il Comune penserà anche a ripulire le strade.