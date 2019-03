Una scorta mai vista: 48 auto blindate

Una maxi-scorta per una maxi-delegazione: ci saranno almeno 48 auto di servizio per assicurare la massima sicurezza a Xi Jinping, atteso oggi a Roma per firmare, fino a sabato, una serie di accordi commerciali ed istituzionali. Il presidente cinese, infatti, viaggerà a capo di una delegazione composta da circa 500 persone e l'allerta per la sicurezza nella Capitale è massima. Al passaggio del corteo i telefonini saranno oscurati con speciali skimmer per evitare attacchi terroristici.

Nel pomeriggio di oggi, Xi Jinping atterrerà a Fiumicino. Dall'aeroporto, il presidente cinese si sposterà fino a via Gerolamo Frescobaldi, ai Parioli, per alloggiare all'hotel Parco dei Principi. Oltre alle due green zone' (nel centro storico e nell'area circostante l'hotel dove alloggerà Xi Jinping), la Questura di Roma ha istituito otto aree di massima sicurezza in tutta la città. I primi incontri istituzionali, comunque, saranno previsti solo nella giornata di venerdì: il primo dovrebbe avvenire al Quirinale, dove Xi Jinping sarà ricevuto da Sergio Mattarella. Dopo l'incontro col presidente della Repubblica, Xi Jinping visiterà anche la Camera e il Senato, prima di una cena istituzionale sempre al Quirinale.(E. Chi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA