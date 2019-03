Una scelta in comune per due fratelli della musica. Mentre Francesco De Gregori è impegnato al teatro Garbatella con il tour Off the record (fino al 27 marzo); Luigi Grechi si esibirà, questa sera sul palco del teatro Parioli in occasione della rassegna cantautoriale Una canzone al mese che vedrà alternarsi sul palco anche Max Dedo, Diana Tejera, Matteo Gabbianelli e Capobanda. Luigi Grechi presenterà il nuovo brano Si narra, disponibile proprio da oggi sul sito www.luigigrechi.it. Un brano che racconta una storia che si svolge in uno spazio e un tempo imprecisati, ispirata alla legenda di Ulisse, che viene stravolta. «Reduce da un'impresa fallita racconta Grechi - che lo lascia nudo su una spiaggia straniera, saranno le balle spaziali raccontate ad un pubblico di provinciali a rimettere Ulisse in carreggiata».

(I. D. G.)

