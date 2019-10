«Una rete di cyber bulli dietro il suicidio della 13enne»

Emilio Orlando

Mortacci se tu non esistessi sarebbe tutto migliore. È solo uno dei messaggi anonimi dal tono ingiurioso ed offensivo che la ragazzina tredicenne che si è suicidata domenica sera riceveva sul suo profilo della chat thiscrush.net da uno o più interlocutori. Forse un coetaneo che la conosceva o qualche stalker di maggiore età, che si diverte a maltrattare anche con toni sadici le ragazzine. Con un complesso procedimento tecnico informatico la polizia conta di identificare il mittente dei post minatori.

Dietro la tragedia che ha sconvolto il quartiere Aurelio con la morte di L. D. F. secondo chi indaga una rete di cyber bulli, che imperversa sui social come nella vita reale. Proprio per chiarire questi atroci dubbi ed eventualmente smascherare i responsabili, il procuratore aggiunto di piazzale Clodio, Maria Monteleone ha aperto un fascicolo d' indagine per istigazione al suicidio. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro anche su un altro tentato suicidio di una bimba di 10 anni che stava per lanciarsi nel vuoto da una ringhiera dal terzo piano di un palazzo con le stesse modalità della studentessa morta in via di Valle Aurelia. La ragazzina però è stata salvata da due donne poliziotto che sono riuscite ad afferrarla prima che cadesse.

L'ipotesi che si fa largo nella mente dei detective e che dietro i due drammi possa esserci l'ombra del cyber bullismo.

«L. era gentile con tutte noi - raccontano alcune compagne di classe della tredicenne all' uscita della scuola. Quando sabato l' abbiamo vista per l'ultima volta era tranquilla e niente lasciava pensare che volesse uccidersi». Al vaglio della polizia postale e degli investigatori del commissariato Aurelio, oltre che i messaggi ricevuti sul social, alcuni dei quali sono stati già rimossi, anche una telefonata che l' adolescente ha ricevuto pochi istanti prima di lanciarsi dalla finestra del palazzone grigio dove viveva. Il tempo di chiudere la chiamata al cellulare con il misterioso interlocutore e di scrivere un messaggio laconico e accorato alla madre: Mamma ti voglio bene e poi lo schianto da un' altezza di quasi 30 metri.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

