Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una Rai diversa quella che ha in mente il vicepremier Luigi Di Maio «con nuove persone e nuove idee in una logica completamente differente». A metà luglio il governo dovrà occuparsi delle nomine dei vertici della tv pubblica, scaduti il 30 giugno, secondo i criteri fissati dalla legge Renzi. Il direttore generale sarà scelto dal ministero dell'Economia, i consiglieri verranno invece designati dal Consiglio dei ministri (due, su proposta, ancora, del ministero dell'Economia) e da Camera e Senato (due consiglieri ciascuno). La maggioranza gialloverde potrebbe dunque fare il pieno, anche se la consuetudine finora ha indicato che la minoranza abbia almeno una rappresentanza nel Cda.Ma è probabile che quest'ultima venga assegnata a Forza Italia, lasciando il Pd fuori dai giochi. L'ultimo dei 7 consiglieri sarà scelto dai dipendenti dell'azienda. Il M5s intende sfruttare la partita delle nomine (oltre alla Rai anche la Cassa depositi e prestiti) per recuperare terreno sulla Lega, che finora ha dettato l'agenda del governo. Perciò il leader 5Stelle già alza la voce: «In Rai deve iniziare a trionfare il merito e a entrare aria nuova. Serve dar vita a una Netflix italiana». (A.Sev.)