Una raccolta fondi per scongiurare lo sfratto nelle more della decisione del Campidoglio di un eventuale rinegoziazione del debito. La Casa Internazionale delle Donne ha lanciato, questa mattina, l'iniziativa per chiedere «l'aiuto di tutti, attraverso una raccolta fondi su Change.org e attraverso l'Iban della Casa, per poter raggiungere la cifra per noi congrua da pagare al Comune», ha spiegato la presidente Francesca Koch nel corso di una conferenza stampa.«Abbiamo già raccolto una piccola base su cui organizzare la restituzione, ma abbiamo bisogno di altro per poter fare una proposta di rateizzazione al Comune dal quale non abbiamo avuto risposta», ha aggiunto. «Siamo irritate e abbiamo bisogno di avere risposte, anche negative, per organizzare le nostre prossime azioni.Siamo proiettati verso il futuro ma dobbiamo essere serene sul pregresso e sulla possibilità di continuare a lavorare», ha concluso. (S. Uni.)riproduzione riservata ®