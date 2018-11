Una raccolta fondi per i danni

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al via la raccolta di fondi per la palestra intitolata a Valerio Verbano: il Municipio 3, facendo la conta dei danni, chiede aiuto al Tufello. Parte quindi una gara di solidarietà. «I danni purtroppo ci sono, denuncia Christian Raimo, assessore alla cultura del III Municipio - il boiler da 5mila euro per le docce è andato. Attiveremo presto un crowdfunding: chi vuole e può dimostrare solidarietà può contribuire o anche andare a manifestare la propria vicinanza alla sede della palestra. La palestra Valerio Verbano è il cuore di questo municipio. E il cuore, quando viene colpito, va difeso con grande cura e determinazione».Ieri tante le persone che, in un continuo pellegrinaggio, per l'intera giornata sono andate a vedere con i loro occhi cosa fosse accaduto.(L. Loi.)