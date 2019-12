Una passeggiata ai Fori con la famiglia, ieri, per Carlo Calenda si è trasformata un po' per gioco e un po', forse, per provocazione in un'intenzione di candidatura. Una mossa per vedere cosa succedeva se...? Forse. Fatto sta che se scherzava o meno non si sa ma, comunque, Calenda ieri ha gettato scompiglio sui social twittando due foto con su scritto: Annuale pellegrinaggio di tre generazioni di Calenda ai Fori. Centro del mondo e luogo di nascita dell'Occidente. In marcia verso il Campidoglio, sul clivo capitolino. Chi vuole intendere intenda. Immediata la reazione dei followers che si sono scatenati in richieste di chiarimenti: ma ti candidi davvero?.

Ha incassato un migliaio di like in poche ore. Ma poi a chi gli faceva notare che un leader nazionale non si candida sindaco altrimenti il suo partito finisce ha replicato: Dicasi scherzo. Fate i bravi. È quasi Natale

.(L. Loi.)

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

