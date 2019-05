«Una nuova piazza nel centro della nostra città, tra le scuole di via Puglie. Un'isola pedonale pensata e attesa da tempo che molto presto diverrà realtà grazie ad un percorso partecipato, portato avanti insieme al Municipio I. Oggi lo abbiamo presentato nella sede dell'Istituto comprensivo Regina Elena insieme alla presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e agli assessori municipali alla Mobilità Anna Vincenzoni e al Bilancio e Scuola, Giovanni Figà Talamanca». Lo annuncia l'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo. «Vogliamo dare un nuovo volto alla città, creando nuovi spazi di incontro, sicuri e accessibili per tutti. Con la pedonalizzazione, via Puglie, nel tratto tra via Sardegna e via Sicilia, diverrà un luogo sicuro per gli studenti che vanno a scuola e uno spazio importante di socializzazione e aggregazione. Un cambiamento importante che porterà anche ad una riqualificazione complessiva della strada: pedonalizzare, infatti, vuol dire anche migliorare la qualità degli spazi.

