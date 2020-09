Una nuova pericolosissima impennata del coronavirus: 211 casi (su circa ottomila tamponi) e tre decessi nelle ultime 24 ore in tutto il Lazio. Una situazione allarmante e certificata anche da Walter Ricciardi: «Se il trend persiste la regione è a rischio lockdown». Dei tre nuovi decessi, due sono a Roma e provincia e uno a Viterbo. I nuovi casi sono invece 73 a Roma città, 88 in provincia, 24 a Latina, 13 a Frosinone, dieci a Rieti e tre a Viterbo.

Prosegue lo screening nelle scuole ed è stato raggiunto un accordo per poter effettuare i test antigenici in strutture private, con un prezzo calmierato (non più di 22 euro). Gli attuali positivi nel Lazio sono 6921, di cui 6240 in isolamento, 640 ricoverati (+174 in una settimana) e 41 pazienti in terapia intensiva (14 in più rispetto a una settimana fa). Da inizio emergenza accertati 16.046 casi, con 910 deceduti e 8215 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

