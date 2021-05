Una nuova nomina nella girandola di assessori della Giunta Raggi. La sindaca ha firmato l'ordinanza con cui nomina Veronica Tasciotti assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini. «Voglio fare il mio in bocca al lupo a Veronica Tasciotti per l'incarico che - ha commentato in una nota la sindaca Raggi - si appresta a ricoprire e darle il benvenuto nella Giunta Capitolina. Sono certa che insieme riusciremo a portare a termine gli obiettivi prefissati e ad affrontare con successo le sfide che si presenteranno nei prossimi mesi».

Tasciotti, , già collaboratrice dell'assessore al commercio Andrea Coia, dal 2015 si interessa al Destination Wedding grazie alla sua passione per i matrimoni e alla conoscenza delle lingue straniere, in particolare di quella cinese. Succede a Daniele Frongia, decano pentastellato in Campidoglio che ha lasciato Roma Capitale per approdare, come vicecapo di gabinetto, al Ministero delle Politiche giovanili.

