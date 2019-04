Una nuova mensa per gli universitari a Casal Bertone

Il Vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, ha inaugurato questa mattina la mensa della Residenza Universitaria Ezio Tarantelli nel quartiere di Casal Bertone, in via de Dominicis 13. Dopo dodici anni di chiusura la Regione e l'Ente per il diritto allo Studio, Disco, restituiscono alla città un servizio prezioso: circa 100 posti in uno spazio interno di quasi 300 metri quadri e uno esterno di circa 100. La riapertura della mensa si inserisce tra le iniziative volte a rinnovare e migliorare le condizioni degli studenti del Lazio: il diritto allo studio ha rappresentato infatti per la Regione un asset strategico su cui investire con forza; sotto molteplici aspetti, un punto di eccellenza su cui costruire in questi anni un orizzonte per un nuovo modello di sviluppo e per l'innovazione. Grande novità è anche l'accordo siglato tra Sapienza, Disco e Vivenda Spa, con cui si garantisce, la Mensa spazio studio vale a dire la possibilità di usufruire degli spazi mensa, a chiusura del loro orario di erogazione pasti, come spazi studio a disposizione degli studenti.

