Una mostra, Il Gattopardo 1959- 2019, con gli scatti del fotografo palermitano Nicola Scafidi per celebrare il romanzo-capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, premio Strega 1959, attraverso le foto che testimoniano il preludio dell'adattamenti cinematografico di Luchino Visconti. L'esposizione, a cura della fotografa Angela Scafidi e di Maria Pirrotta, con il progetto grafico realizzato da Alessandra Benigno, verrà inaugurala alle 18,30 di giovedì e sarà preceduta, alle 15, dalla proiezione del film.

In mostra circa 50 scatti per ricordare sia il romanzo da cui è stato preso spunto per il film, girato per lo più a Palermo tra maggio e luglio del 1962, sia per ricordare il lavoro svolto dallo stesso Scafidi. Le fotografie della mostra, stampate nei formati 40x50, 50x70 e 70x100, in bianco e nero, narrano i sopralluoghi compiuti da Visconti nel mese di febbraio del 1962, gli arrivi dei protagonisti, le scene del film (le riprese in zona Kalsa, a Ciminna, il ballo a Palazzo Gangi), il backstage, il tempo libero degli attori in giro per Palermo e l'anteprima del film a Roma. Mostra e proiezione ad ingresso libero.

