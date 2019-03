«Una moda che va oltre le delibere»

I lucchetti degli innamorati tornano a Ponte Milvio: Federico Moccia, autore dei libri Tre Metri sopra il cielo e Ho voglia di te che ha lanciato il trend, il rito è più forte di divieti e rimozioni?

«I lucchetti sono un simbolo d'amore, non ha senso tentare di vietarli. Roma ha tanti problemi, direi che questo è l'ultimo tema di cui si sarebbe dovuta occupare l'Amministrazione. La moda è partita dalla Capitale e si è diffusa in tutto il mondo. Invece di mettere divieti, l'Amministrazione si sarebbe dovuta organizzare per gestire la cosa al meglio e avere un ritorno».

Cosa si sarebbe dovuto fare? «In Francia i lucchetti sono stati battuti all'asta, raccogliendo fondi per fini utili. Ponte Milvio è il ponte degli innamorati, ci sono turisti che vengono appositamente per vederlo. È un'attrazione. I lucchetti dovrebbero essere lasciati, magari sfoltiti ogni tanto come si fa con le monete a Fontana di Trevi. È questione di intelligenza».

Più lucchetti dunque anche come simbolo di maggiore amore per Roma?

«Direi di sì, alle coppie però dico di metterli solo a Ponte Milvio e non ovunque, pure per rispetto della leggenda».(V. Arn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA