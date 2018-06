Una mega brigata di cucina per l'ultimo saluto a Narducci

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andrea NebulosoTutti gli chef stellati della Capitale, con rigorosa divisa d'ordinanza, hanno dare l'ultimo saluto ad Alessandro Narducci, deceduto qualche sera fa in un drammatico incidente stradale.Presente anche l'intera Brigata del ristorante Acquolina, dove il giovane chef cucinava le sue opere d'arte culinarie che nel corso degli anni avevano affascinato nomi del calibro di Heinz Beck (che ha voluto esser presente con un suo messaggio: «Non ti dimenticherò mai amico mio») e Angelo Trioani. Proprio alla scuola di cucina di quest'ultimo, Coquis in via Flaminia, Narducci aveva affinato il suo talento. «Sei tu la vera stella», ha sottolineato in lacrime Angelo Troiani che ha voluto ricordare in uno dei momenti più tccanti della cerimonia il suo allievo/amico nella Chiesa S. Maddalena di Canossa, in via della Lucchina, stracolma di gente.La madre di Alessandro, invece, ha rivolto un pensiero a colui che ha travolto il motorino sul quale viaggiavano Alessandro e la sua amica Giulia: «Non ti perdonerò mai», ha urlato in preda alla disperazione per la perdita del suo unico figlio. Accanto a lei Debora la compagna che Narducci amava profondamente. Tanta gente anche fuori dalla Chiesa, e molte, come richiesto espressamente dalla famiglie, le sciarpe e bandiere della Roma.Impietrito dal dolore anche il giovane manager Andrea La Caita, che insieme a Narducci, aveva aperto, lo scorso anno, la nuova sede di Acquolina nella centralissima via del Vantaggio. Al termine della cerimonia un scrosciante applauso ha salutato la bara, mentre nell'aria riecheggiano ancora le parole che lo zio Gianni ha voluto dedicare al nipote: «Una stella non ti bastava come al solito hai voluto strafare! Hai deciso di prendertele tutte e sei salito in cielo dove ci sono tutte le stelle più grandi».Ed è proprio così: «Alessandro ora ha tutto il firmamento per lui - dice in lacrime Giulia - e magari regalerà gioie al palato nel ristorante paradiso, dove sicuramente sarà il solito guascone, capace di creare sogni e impiattarli con la maestria che solo lui aveva. Ciao amico mio».riproduzione riservata ®