Una maggiore sicurezza nelle discoteche: questo l'obiettivo del protocollo d'intesa, siglato ieri, presso la Questura e giunto ormai alla sua quarta edizione, tra il Questore di Roma e i responsabili dei principali locali di pubblico spettacolo insistenti nella zona dell'Eur. Secondo quanto reso noto, questa firma sottolinea l'importanza del partenariato pubblico-privato, e si pone nella logica del raggiungimento del rispetto della legge, anche e soprattutto, tramite una costante e fruttuosa collaborazione tra privati cittadini e le forze dell'ordine. In virtù di questo protocollo i titolari dei locali firmatari dovranno porre una maggiore attenzione per tutto ciò che concerne la sicurezza nelle loro discoteche. Tra i principali oneri, dovranno adottare uno specifico «regolamento d'uso», visibile a tutti, consentire l'ingresso nei locali ai soli maggiorenni, impiegare personale selezionato e formato alla sicurezza, mantenere costanti contatti con le Forze dell'Ordine, predisporre un adeguato sistema di videosorveglianza e rendere più visibili le aree circostanti alle rispettive strutture.

In particolare, i locali interessati sono: Spazio novecento, Room26, Exe e San Salvador. La Questura, attraverso il Commissariato competente per zona, si impegnerà, dal canto suo, a visionare gli elenchi del personale impiegato nella sicurezza dei locali, a organizzare incontri di formazione degli operatori e a sensibilizzare i gestori dei locali a diffondere un'adeguata campagna mediatica contro l'uso di droghe, alcol e fumo.

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA