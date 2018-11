Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una madre e un figlio scomparso, un padre e un figlio coinvolto nel traffico di droga, un insegnante che vorrebbe prendere il posto di un padre e un detective che vorrebbe insinuarsi nella famiglia su cui sta indagando. Black Tide di Erick Zonca è travestito da noir, ma è soprattutto un dramma che si interroga sui rapporti genitoriali, veri e surrogati, sulla difficoltà di mantenerli sani e su tutta l'ambiguità che può inquinarli.Lo fa attraverso le convincenti trasformazioni di due star del cinema francese come Vincent Cassel e Romain Duris. Il primo, che interpreta il detective che indaga sulla scomparsa del ragazzo, non si era mai visto così sporco, curvo, miserabile. Il secondo, educatore ma aspirante scrittore, incarna un uomo rigido, ossessivo, pieno di stranezze, che nasconde molti segreti. Perché, come ha spiegato il regista, sotto la superficie dell'acqua le correnti sono oscure e pericolose e Black Tide mostra bene quell'inquietante rimescolio che spesso si cela sotto l'apparente normalità della quotidianità. (M. Gre.)BLACK TIDEdi Erick Zonca