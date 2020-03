Una luce fiacca filtra dalla serranda. Il mio cane dorme ai miei piedi, l'odore della torta di mele che esce dal forno.

Un'altra mattina bloccata nel tempo e mi rendo conto che il tempo è una convenzione dell'uomo che esiste, che non ha valore se non esistiamo più. Sono chiuso in casa da settimane, ho perso il conto dei giorni, degli abbracci e delle sirene sotto il mio balcone.

Per sbaglio mi sono messo un dito in bocca e ho avuto le paranoie per tutto il giorno. È tutta La vita che mi mangio le mani e spero che Dio (o chi per Lui) mi perdoni se per una volta l'ho fatto accidentalmente.

Ho la fortuna di trascorrere questi giorni con i miei affetti più grandi, e, a seconda delle credenze che abbiamo, mi piace considerarlo un segno del destino o un dono divino. A volte mi sembra come se ci fosse stato un periodo di preparazione a tutto questo: poco tempo fa avevo ordinato un armadio, riparato il rubinetto del lavandino e acquistato una scarpiera su misura.

C'è un brano dei The Cinematic Orchestra dal titolo To Build a Home. Eterna colonna sonora del mio isolamento domiciliare, locus amoenus, 90 metri quadri di immagine e somiglianza.

Mi vivo la sensazione di casa.

