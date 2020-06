Una lite tra disperati, in un quartiere degradato, per motivi banali è sfociata in un efferato omicidio. Una birra da pagare il motivo del contendere. Il delitto, avvenuto al Tiburtino III in largo del Badile, è stato risolto nel giro di poche ore dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montesacro che hanno arrestato l'assassino che era fuggito.

La vittima è un tunisino di 33 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti di polizia. Secondo la ricostruzione dei detective che insieme alla squadra rilievi del nucleo investigativo di via in Selci, sono intervenuti sulla scena del crimine, il cittadino albanese arrestato per omicidio ha colpito più volte la vittima con alcune coltellate al torace ed alla testa. Il 33enne è stato rintracciato dai Carabinieri mentre camminava, apparentemente senza meta, lungo la via Tiburtina.Al momento del fermo, il cittadino albanese si era disfatto sia dei vestiti indossati durante l'aggressione, sia dell'arma utilizzata che non è stata ancora ritrovata. La maglia, ancora sporca di sangue, è stata, invece, trovata dai militari in un cassonetto dell'immondizia. In caserma, durante l'interrogatorio, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità in merito all'omicidio ed è stato portato nel carcere di Regina Coeli.(E. Orl.)

