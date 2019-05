Una guida curiosa, che raccoglie appunti presi in giro per il mondo. Alessia Marcuzzi oggi alla Feltrinelli (ore 18, via Appia Nuova 427) la presenterà, con i contributi di Rudy Zerbi. Il libro - che si intitola In viaggio con Alessia (Mondadori Electa) - racconta in particolare quattro mete predilette dalla popolare conduttrice: Londra, Milano, Parigi e Roma.

«Sono quattro mete alle quali sono affezionatissima - racconta la Marcuzzi - quelle in cui mi piace tornare spesso perché conservano un pezzettino di me. Ovviamente qui non troverete le segnalazioni presenti nelle altre guide turistiche (quelle esistono già e sono fatte benissimo). In questo libro, fresco e colorato, vi rivelo solo i miei indirizzi, quelli che ho scelto personalmente e testati uno per uno. I miei highlight del cuore insomma!».

Nel libro sono indicati luoghi da non mancare e passeggiate insolite, ristoranti del momento e bar per uno spuntinoveloce, negozi di tutti i generi, locali in cui trascorrere serate spensierate, hotel e bed & breakfast, parchi gioco, musei e attrazioni.

Via Appia Nuova 427, ore 18, libreria Feltrinelli

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA