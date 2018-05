Una green zone per il Giro d'Italia nel centro storico

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una green zone nel centro storico che abbraccerà il percorso di gara e un'area riservata in via dei Fori Imperiali dove si accederà attraverso varchi di filtraggio con controlli delle forze dell'ordine. Sono alcune delle misure di sicurezza previste per la tappa conclusiva del Giro d'Italia di domenica a Roma. Nel pomeriggio in Questura si è tenuta una riunione operativa, nel corso della quale sono stati esaminati i dettagli del piano di sicurezza. L'area di sicurezza sarà creata su via dei Fori Imperiali, dalla fermata metro B Colosseo a piazza Madonna di Loreto, dove è prevista la partenza e l'arrivo del Giro.Tutto il perimetro della gara sarà delimitato da un sistema di transennamento. Saranno garantiti, in alcuni punti del percorso, degli attraversamenti pedonali, presidiati. Sabato sera alle 19 scatterà una «green zone», all'interno della quale non saranno consentite altre manifestazioni e saranno attivate limitazioni al trasporto di armi, esplosivi, combustibili, materiale classificato pericoloso e il transito per tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci.