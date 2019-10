Una grande attrice francese incarnata meravigliosamente da Catherine Deneuve ha appena scritto un libro di memorie ed è sul set di un film sci-fi in cui interpreta la figlia di una giovane donna che, per un paradosso temporale, non invecchia mai. Sua figlia Lumir (Juliette Binoche), sceneggiatrice, va a trovarla a Parigi insieme al marito (Ethan Hawke) e la piccola Charlotte. Nella prima esperienza estera del cineasta giapponese Kore-eda Hirokazu (Palma d'Oro a Cannes con Un affare di famiglia) si stratificano tensioni, slanci e contraddizioni del rapporto madre-figlia, della difficoltà di crescere e invecchiare, della danza ambigua che si balla ogni giorno tra la verità e il suo racconto, soprattutto all'interno delle famiglie. Due interpreti straordinarie danno corpo a un movimento di anime molto emotivo e allo stesso tempo molto intellettuale che si snoda negli spazi eleganti di una villa francese. Storie di ambizioni, sentimenti, finzioni e delusioni si sviluppano dentro una cornice culturale nuova per il regista nipponico, capace di coglierne diverse opportunità ma perdendo, nell'impresa, un po' di personalità.(M. Gre.)

LE VERITA'

di Kore-Eda Hirokazu



Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA