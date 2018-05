Una giornata per volersi bene

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Son tutte belle le mamme del mondo», così cantava una vecchia canzone. Lo sarebbero di più, però, se venisse loro regalato un po' di tempo da dedicare a sé e alla propria bellezza. Per questo è importante che il giorno della Festa della mamma (il 13 maggio) vengano donate coccole in formato beauty. Largo quindi a rossetti, profumi, prodotti che cancellano le imperfezioni magari causate da notti insonni. Alle mamme che sognano la Ville Lumière ma non ci sono mai state si può regalare la fragranza di Yves Saint Laurent, Mon Paris. Il chypre è affiancato da note di testa fruttate e da un cuore floreale in cui emerge il fiore di Satura, soprannominato il fiore della vertigine per le sue proprietà narcotiche.A coloro che hanno la pelle grassa o i pori dilatati è ben accetto un dono come il Benefit Porefessional Kit, un cofanetto che racchiude 3 best seller del brand in formato mini: il primer abbinato alla versione Pearl illuminante e a al Matte Rescue che controlla la lucidità riducendo la presenza di pori dilatati.Largo poi ai rossetti, che esaltano il sorriso delle mamme. Guerlain propone i nuovi Rouge G in edizione limitata, con la possibilità di customizzare il case. Dior ha pensato invece una pochette con dentro 3 tonalità di rossetti Rouge Dior, tra cui il rosso e il nude. Nars con i suoi tre must have liquidi ha immaginato di correre in soccorso delle mamme più trendy. Suggerisce il nuovo elegante rossetto Lip Cover, il Liquid Blush che dona un effetto bonne mine e l'ombretto Velvet Shadow Stick. (A.Vil.)