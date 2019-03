Una giornata all'insegna del trucco e del parrucco, organizzata da Family Welcome, il blog al servizio delle famiglie, e la blogger Machedavvero. Pensata sia per le mamme che per le bambine. Per prendersi cura di se stesse, ma nel segno del gioco e del divertimento. Una pausa di benessere, con sessioni d'autore, servizi piega, nail corner, make up, trattamenti e consulenze beauty personalizzate, firmati da L'Oréal e dai suoi partner. E mentre le mamme ascoltano i consigli su come ottenere una piega perfetta o qual è il trucco ad hoc, i bambini possono divertirsi, con attività ludiche, pensate sempre attorno alla ricerca del sentirsi bene, nelle sue mille declinazioni positive. Come il momento colorato in compagnia delle Powerpuff Girls, Lolly, Molly e Dolly. A tema Powerpuff Girls, sono presenti un Nails Bar e due postazioni dedicate all'Hair Chalking, una particolare tecnica che, attraverso l'utilizzo di gessetti speciali, permette di colorare - in maniera temporanea - e acconciare i capelli, ispirandosi allo stile delle tre eroine (a base di prodotti atossici).(F. Pic.)

Domani ore 10-19,30,

p.zza Mignanelli 23. ingr. libero su prenotaz.: family

welcome .evenbrite.it

